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  • Mark Kapustin
    Автор 👍О вечной зависти ...
  • Zoia Goldshtab
    А ведь точно подметил автор эту черту!!!!!!О вечной зависти ...
  • Галина 123
    Ну если это их национальная черта,  пусть себе завидуют, лишь бы к нам не лезли.О вечной зависти ...

Два года вдумчивой работы над ошибками

Два года вдумчивой работы над ошибками

Начинаю. Цикл статей о Специальной военной Операции, недавно прошедшей двухлетний рубеж своего проведения.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Написано много  Всё так,но есть один  странный момент. Наше командование  спокойно смотрит на  то как запад   транспортирует всю  свою технику по Украине .Украина имеет пять  ЖД входных путей и на каждом есть станции переобувания вагонов. Обойти их просто нельзя. Так уже прошло два года, а они  все  прекрасно действуют. Не пора ли  эти ворота прикрыть. ТАМ УНИЧТОЖАТЬ ТЕХНИЕКУ ГОРАЗДО ПРОЩЕ ЧЕМ ГОНЯТЬСЯ  ПОТОМ ЗА НЕЙ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. Не будет техники и не будут ездить забугорные гости. Это ,что так сложно   уничтожить  эти станции. Сколько останется живых наших ребят.
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1 д.
АА
Андрей Алферов
При СССР, с момента Карибского кризиса действовал метод взаимного нацеливания стратегического ЯО на территории Большой России - СССР и США соответственно. Вплоть до 1994 года ,когда Ельцин снял полетные задания с ракет. Вернуть полетные задания на территорию США и поставки оружия прекратятся. Это проверено и работало десятилетиями.
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17 час.

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