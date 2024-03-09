Начинаю. Цикл статей о Специальной военной Операции, недавно прошедшей двухлетний рубеж своего проведения.
Два года вдумчивой работы над ошибками
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Написано много Всё так,но есть один странный момент. Наше командование спокойно смотрит на то как запад транспортирует всю свою технику по Украине .Украина имеет пять ЖД входных путей и на каждом есть станции переобувания вагонов. Обойти их просто нельзя. Так уже прошло два года, а они все прекрасно действуют. Не пора ли эти ворота прикрыть. ТАМ УНИЧТОЖАТЬ ТЕХНИЕКУ ГОРАЗДО ПРОЩЕ ЧЕМ ГОНЯТЬСЯ ПОТОМ ЗА НЕЙ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. Не будет техники и не будут ездить забугорные гости. Это ,что так сложно уничтожить эти станции. Сколько останется живых наших ребят.
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1 д.
АА
Андрей Алферов
При СССР, с момента Карибского кризиса действовал метод взаимного нацеливания стратегического ЯО на территории Большой России - СССР и США соответственно. Вплоть до 1994 года ,когда Ельцин снял полетные задания с ракет. Вернуть полетные задания на территорию США и поставки оружия прекратятся. Это проверено и работало десятилетиями.
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17 час.
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