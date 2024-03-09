Два года вдумчивой работы над ошибками

ИО

Игорь Овчаренко

Написано много Всё так,но есть один странный момент. Наше командование спокойно смотрит на то как запад транспортирует всю свою технику по Украине .Украина имеет пять ЖД входных путей и на каждом есть станции переобувания вагонов. Обойти их просто нельзя. Так уже прошло два года, а они все прекрасно действуют. Не пора ли эти ворота прикрыть. ТАМ УНИЧТОЖАТЬ ТЕХНИЕКУ ГОРАЗДО ПРОЩЕ ЧЕМ ГОНЯТЬСЯ ПОТОМ ЗА НЕЙ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. Не будет техники и не будут ездить забугорные гости. Это ,что так сложно уничтожить эти станции. Сколько останется живых наших ребят.