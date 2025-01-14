Minisforum N5 Pro: настольный NAS с AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 и портом OCuLink Компания Minisforum, по сооб...

Minisforum N5 Pro: настольный NAS с AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 и портом OCuLinkКомпания Minisforum, по сообщению ресурса NAS Compares, представила любопытную новинку — NAS N5 Pro в «настольном» форм-факторе с высокопроизводительной аппаратной частью.
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