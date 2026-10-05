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Политнавигатор

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Хватит верить в сказки о чудо-оружии. Русские не сдадутся – укро-политолог

Хватит верить в сказки о чудо-оружии. Русские не сдадутся – укро-политолог

В войне с Россией Украина сделала ставку на чудо, по сути, надеясь на авось. ОБ этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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