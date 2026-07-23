Песков об активизации переговоров США с Россией и Украиной: «Я не предавался бы излишнему оптимизму»

Во время традиционного брифинга пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, что он думает по поводу активизации Америки в переговорном процессе: сегодня состоялась встреча Лаврова и Рубио, вчера был телефонный разговор Зеленского с посланниками Трампа.