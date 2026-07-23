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Песков об активизации переговоров США с Россией и Украиной: «Я не предавался бы излишнему оптимизму»

Песков об активизации переговоров США с Россией и Украиной: «Я не предавался бы излишнему оптимизму»

Во время традиционного брифинга пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, что он думает по поводу активизации Америки в переговорном процессе: сегодня состоялась встреча Лаврова и Рубио, вчера был телефонный разговор Зеленского с посланниками Трампа.

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