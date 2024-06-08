Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Махамбет Толеугазин
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  • Sadykh Sadykhov
    Не думаю, что Потанин лучше Тинькова. Шило на мыло поменяли и в очередной раз дурят народ. Они в принципе не могут бы..."Теперь в истории...
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«БРИКС – отличная альтернатива ЕС» – министр иностранных дел Турции засобирался в Нижний Новгород

«БРИКС – отличная альтернатива ЕС» – министр иностранных дел Турции засобирался в Нижний Новгород

Политнавигатор Вслед за президентом Турции Реджепом Эрдоганом своё благожелательное отношение к вступлению в объединение БРИКС высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе своего трехдневного визита в Китайскую Народную Республику.

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