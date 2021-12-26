БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бойня в Серпухове: «колумбайн» в стиле Достоевского

Бойня в Серпухове: «колумбайн» в стиле Достоевского

В России не знают, как избежать следующего «подросткового теракта» Юрий Енцов На фото: сотрудники правоохранительных органов у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где на территории православной классической гимназии во имя прп.

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