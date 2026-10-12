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Татар-информ

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Две школы Татарстана победили во Всероссийском конкурсе школьных музеев

Две школы Татарстана победили во Всероссийском конкурсе школьных музеев

Две школы из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса школьных музеев, организованного Российским обществом «Знание».

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