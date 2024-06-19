«Без нашей помощи», — Никита Пресняков решил отказаться от Орбакайте и Пугачевой после всего того, что сделали артистки

Тема блата и влияния денег в звездных семьях никогда не иссякнет. Никита Пресняков всегда хотел найти себя в музыке, но мечтал сделать это самостоятельно, чтобы однажды народ прекратил говорить о том, что его работа и карьера — это плоды трудов Пугачевой и Орбакайте.
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