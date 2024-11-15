В Москве завершился сезон проката электросамокатов и велосипедов

Сезон проката велосипедов и электросамокатов завершился в Москве. В столице установились минусовые температуры, поэтому, в целях безопасности аренду решили остановить сегодня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии