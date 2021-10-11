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Врио главы МЧС России осмотрел место происшествия и провел координационное совещание на месте падения самолета в Мензелинске

Врио главы МЧС России осмотрел место происшествия и провел координационное совещание на месте падения самолета в Мензелинске

В ходе совещания Александр Чуприян отметил работу мензелинских пожарных и медиков, в считанные минуты прибывших к месту происшествия, а также оперативное завершение аварийно - спасательной операции.

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