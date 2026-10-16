В обозримой перспективе может возникнуть ситуация, что в Европе к власти придут силы, которые начнут отказываться от помощи Украине.
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