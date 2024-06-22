Прокуратура инициировала уголовное расследование в отношении Монеточки*

По результатам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Прокуратура Москвы в ходе мониторинга интернета выяснила, что певица Елизавета Гырдымова* (Монеточка) не указывает свой статус – иноагент, в результате было инициировано уголовное расследование.
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