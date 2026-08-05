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Аргументы и Факты

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Собянин о безопасности, экономике и туризме Москвы: главное из интервью

Собянин о безопасности, экономике и туризме Москвы: главное из интервью

Мэр Москвы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин 5 августа в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал о роли столицы в экономике страны, поддержке регионов, укреплении системы ПВО, цифровизации и туристическом потенциале Москвы.

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