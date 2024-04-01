Один из жителей Армавира предположил, что банкротство троллейбусного предприятия - удобный способ для застройщиков заполучить часть земли под застройку.
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Один из жителей Армавира предположил, что банкротство троллейбусного предприятия - удобный способ для застройщиков заполучить часть земли под застройку.