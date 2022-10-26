Военное обозрение

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Проклятие высокотехнологичного оружия: когда у Вашингтона закончатся арсеналы

Проклятие высокотехнологичного оружия: когда у Вашингтона закончатся арсеналы

Источник: lockheedmartin.com Чёрная дыра Украины Сделать сложно, но немного, или много, но просто. Вечная дилемма, решение которой не всегда однозначно.

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