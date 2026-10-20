Современная промышленность, особенно авиационная и автомобильная, постоянно ищет способы облегчить конструкции, ведь каждый сэкономленный килограмм веса — это снижение расхода топлива, увеличение грузоподъемности и улучшение экологических показателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии