Колин Уорд-Хеннигер: «С точки зрения ожиданий у «Клипперс» был один из лучших сезонов во всей НБА»

«С точки зрения ожиданий у «Клипперс» был один из лучших сезонов во всей НБА. В начале сезона Пол Джордж ушел в «Филадельфию», Джеймс Харден, казалось, шел на спад, а Кавай Ленард был выведен из строя на неопределенный срок из-за непредсказуемой травмы колена.