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Великобритания пообещала поддерживать мир в Колумбии

Великобритания пообещала поддерживать мир в Колумбии

Заявление о том, то Великобритания продолжит поддерживать широкий и прочный мир в Колумбии, сделала посол Барбара Вудворд в Совете Безопасности ООН, 11 октября текст заявления размещен на официальном сайте правительства.

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