ЦБ и банки не верят в скорое снижение ставки

Декабрьский сюрприз от ЦБ вызвал большую волну оптимистичных ожиданий по смягчению ДКП. С ними может сравниться разве что ожидание переговоров, которые якобы не просто начнутся со дня на день, но и уже вовсю идут, “просто нам об этом не говорят”.