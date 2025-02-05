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Блог частного инвестора

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ЦБ и банки не верят в скорое снижение ставки

ЦБ и банки не верят в скорое снижение ставки

Декабрьский сюрприз от ЦБ вызвал большую волну оптимистичных ожиданий по смягчению ДКП. С ними может сравниться разве что ожидание переговоров, которые якобы не просто начнутся со дня на день, но и уже вовсю идут, “просто нам об этом не говорят”.

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