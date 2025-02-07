Терпение Путина лопнуло, за пенсионеров вступились, аномальные морозы в РФ: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM 49,7 тыс прочтений 2 дня назад В Москве готовятся масштабные аресты глав муниципальных районов за незаконную выдачу квартир мигрантам, в Госдуме предложили снизить пенсионный возраст, аномальные морозы придут в шесть регионов России в течение недели — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.