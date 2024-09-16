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Трамп заявил, что в безопасности и невредим после инцидента со стрельбой

Трамп заявил, что в безопасности и невредим после инцидента со стрельбой

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что находится в безопасности и невредим после инцидента со стрельбой рядом с ним во Флориде.

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