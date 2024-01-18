В Москве после сообщения об СВО задержан глава узбекского землячества 

Раскрыты подробности произошедшего. В отношении главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по решению главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о возбуждении вражды п.
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