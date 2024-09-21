Карта Мир: В каких странах она уже действует и где ожидается её внедрение? Ирэн ОрлонскаяВесной 2022 года, на фоне ухудшающихся международных отношений, платежные системы Visa и Mastercard приняли решение приостановить свою деятельность в России.
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