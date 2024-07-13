Крупное мошенничество: суд в Москве отправил под арест бизнес-коуча Закхайм и её сообщников

Хорошевский суд Москвы отправил под арест бизнес-коуча гражданку Израиля и подданную Нидерландов Наталью Закхайм, а также ее сообщников – Андрея Краснова и Любовь Струлеву – по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.