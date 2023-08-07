5 августа в своем телеграм-канале Ксения Собчак записала коротенькое видео из испанского курортного городка Марбелья: "Сегодня я в своем любимом месте Пуэрто-Банус.
А что в Испании делает член Совета федерации?
Комментарии
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Валерий
Пребывание члена СФ от Тувы Нарусовой в Испании, куда она въехала по своему паспорту гражданина Израиля? Это видимо давно не интересует власть (глаковерза, Шойгу и др.) и компетентные органы.
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14 час.
Аркадий Цыганов
Автор молодец!
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14 час.
виктор матвеев
Думаю г-жу Нарусову кто-то крышует на самом верху в следствие чего ей многое позволено, она типичное лицо продажной власти.
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14 час.
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