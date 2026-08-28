С начала года архивы Крыма исполнили более 67 тысяч запросов и организовали сотни мероприятий

С начала года крымскими архивами было исполнено свыше 67 тысяч запросов граждан и организаций, организовано 277 историко-документальных выставок и 395 просветительских мероприятий, сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк.
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