Президент России рассказал о необходимости создания на территории Украины большой демилитаризованной от противника зоны.
Путин обозначил границы, на которых должна закончиться СВО
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Ну вот зачем так сложно говорить. Для дебилов, что-ли ? Учитывая дальность ракет, которые может получить Украина от Запада, надо просто сказать - мы "чистим" всю Украину полностью, ибо с использованием западных ракет Украина может поразить наши города из любой точки на своей территории..
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