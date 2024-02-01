Путин обозначил границы, на которых должна закончиться СВО

ЮВ

Юрий Во

Ну вот зачем так сложно говорить. Для дебилов, что-ли ? Учитывая дальность ракет, которые может получить Украина от Запада, надо просто сказать - мы "чистим" всю Украину полностью, ибо с использованием западных ракет Украина может поразить наши города из любой точки на своей территории..