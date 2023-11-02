Безвыходная ситуация: вскрылась суть отношений Пугачевой с мужем

Близкие и знакомые беспокоятся за артистку. Алла Пугачева с мужем и детьми Социальные сетиПока Алла Пугачева обустраивается на новом месте, куда она недавно перебралась из Израиля со всей семьей, на родине многие за нее переживают и с болью следят за перипетиями в личной жизни Примадонны.