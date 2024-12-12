У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».
Роджерс: Объективная реальность
Комментарии
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Анна Зареченская
Никаких перемирий!
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18 час.
Людмила Феденюк
ИДТИ ДО КОНЦА!
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Именно поэтому заканчивать СВО нужно в момент пика кризиса гегемона.
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12 час.
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