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Роджерс: Объективная реальность

Роджерс: Объективная реальность

У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».

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Комментарии
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Анна Зареченская
Никаких перемирий!
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18 час.
Людмила Феденюк
ИДТИ ДО КОНЦА!
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Именно поэтому заканчивать СВО нужно в момент пика кризиса гегемона.
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12 час.

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