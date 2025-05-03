Купить нельзя планировать: что показал I квартал 2025 года на рынке недвижимости в Москве

Первый квартал 2025 года для московского рынка недвижимости стал периодом контрастов. С одной стороны, эксперты фиксируют сокращение продаж в сегменте первичного массового жилья и ввода новых объектов в эксплуатацию.
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