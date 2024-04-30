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Закон и Порядок

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  • людмила михайлик
    Депортировать всех азиатов и киргизов и узбеков и азерботоа, можно пускать белоруссов и молддаанТаджикские гастар...
  • Ирина Черных
    Вы правы. Право приехать в Россию надо ещё заслужить.Таджикские гастар...
  • Ваша Светлость
    Не только не пускать точиков, но и уже заехавших вместе с самками и личинками депортировать!  Чемодан-ишак-кишлак!!!!!!!Таджикские гастар...

"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"

"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"

Журналист и член Совета по правам человека при президенте России акцентирует внимание на непонимании официальным Душанбе происходящего в России.

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