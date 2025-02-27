ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. "Редкоземелы – это ширма, Вашингтон нацелен на раскол гражданского общества России".
В ДНР встревожены: "Донбасс разрежут, как Берлин после войны, освобождать Славянск и Краматорск не будут?"
Комментарии
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L
Lyudmila
Вообще непонятно зачем Путин предлагает провернуть с США эту аферу с редкоземами. Только только страна стала избавляться от этих хитрых забугорных хапуг, как на тебе они опять тут как тут. И кто им предлагает вернуться-Путин. У нашего гаранта что, крышу сносит, или ему в затылок наша либеральная тусовка и олигархат дышат? А тем более на новых территориях. Люди только немного вздохнули, обрадовались что вошли в состав РФ, а над ними опять нависла угроза стать рабами. Как бы они не задумались а правильно ли они сделали что вернулись в Россию?
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3 час.
Evgenija Palette
Надо полагать, ДОНЕЦКИЙ УГОЛЬ ( после "разрезания") ОСТАНЕТСЯ НА ЗАПАДНОЙ СТОРОНЕ?...
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1 час.
Владимир Алтайцев
меня не интересует мнение бандеросволочи.
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44 мин.
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