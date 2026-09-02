ЦИК: более 2,6 миллиона избирателей намерены голосовать через ЕДГ-2026

Более 2,6 миллиона избирателей подали заявления на голосование в электронном формате на предстоящих выборах в Государственную думу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Петербургские пед...
- Церемония прощани...
- Гросси: МАГАТЭ со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым