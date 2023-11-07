Тяжелое состояние диагностировали у пострадавшего от БПЛА жителя Севастополя

Пострадавший от обломков сбитого беспилотника житель Севастополя находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины перелом и проникающее ранение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.
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