Россиян имеющих вклады и кредиты ожидают новые вызовы Юлия ЧелкановаГлава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, выразила важность того факта, что россияне, обладающие кредитами и вкладами, сталкиваются с новыми вызовами в условиях повышения ключевой ставки до 16%.