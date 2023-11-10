МО Израиля сообщило о первом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3»

В израильском оборонном ведомстве поделились информацией о том, что в бою впервые оказался задействован комплекс ПРО «Хец 3», который создавался для того, чтобы отражать ракетные атаки, в которых применяются баллистические типы вооружения.
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