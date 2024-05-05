Лавров о словах Кэмерона по Украине: таким людям неизвестно чувство раскаяния

ВСУ могут использовать британское оружие для ударов по территории России Глава МИД России Сергей Лавров, высказываясь о заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы «праве» Украины наносить удары по любым целям на российской территории британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, так как таким людям, как он, это неизвестное чувство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии