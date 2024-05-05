Лавров о словах Кэмерона по Украине: таким людям неизвестно чувство раскаяния

ВСУ могут использовать британское оружие для ударов по территории России Глава МИД России Сергей Лавров, высказываясь о заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы «праве» Украины наносить удары по любым целям на российской территории британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, так как таким людям, как он, это неизвестное чувство.