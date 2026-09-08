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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обновленные рейтинги UFC: Шара Буллет вернулся в топ-15 среднего веса, Физиев – в топ-10 легковесов

Обновились рейтинги UFC после турнира в Париже. Саладин Парнасс дебютировал в рейтинге легковесов на девятом месте после победы над Дэном Хукером .

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