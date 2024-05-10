Около двух тысяч жителей Кузбасса пострадали от клещей в 2024 году

Статистические данные обнародовал Роспотребнадзор Кузбасса.Согласно статистическим данным, которые обнародовал Роспотребнадзор Кузбасса, в регионе с начала сезона активности клещей от укуса этих насекомых пострадало уже более двух тысяч человек.