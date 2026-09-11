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Иркутск Сегодня

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В Ангарске 63-летняя женщина без прав сбила двоих детей на пешеходном переходе: 5-летний мальчик погиб

Вчера вечером в Ангарске произошла трагедия. На улице Горького 63-летняя женщина за рулём кроссовера «Ниссан Кашкай» сбила двоих детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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