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Вот история

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Как принцип одного процента меняет подход к планированию

Долгое время я была уверена, что настоящие перемены требуют решительного рывка. Мне казалось, что достаточно дождаться подходящего момента — понедельника, первого числа или прилива вдохновения, — и жизнь начнёт меняться сама собой.

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