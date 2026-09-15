Виталий Фридзон завершил карьеру в баскетболе в 40 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр, русский баскетболист Виталий Фридзон, завершил карьеру в 40 лет. Спортсмен, ранее выступавший за ведущие клубы России, заявил о своем решении из-за накопленных травм и планирует способствовать развитию баскетбола в родном регионе.