Турист рассказал, в каких странах русские путешественники могут обменять старые доллары

Людям, отправляющимся в поездки, не рекомендуют следовать советам по обновлению купюр.Путешественник из России, основываясь на своём опыте и отзывах других туристов, составил список стран, где у отдыхающих могут возникнуть проблемы с использованием старых или повреждённых долларов.
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