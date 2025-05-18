Турист рассказал, в каких странах русские путешественники могут обменять старые доллары

Людям, отправляющимся в поездки, не рекомендуют следовать советам по обновлению купюр.Путешественник из России, основываясь на своём опыте и отзывах других туристов, составил список стран, где у отдыхающих могут возникнуть проблемы с использованием старых или повреждённых долларов.