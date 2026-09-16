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Царьград

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В Челябинской области запретят продажу алкоголя на массовых мероприятиях

В Челябинской области запретят продажу алкоголя на массовых мероприятиях

В Законодательное собрание Челябинской области поступил проект, предполагающий введение запрета на розничную продажу алкогольных напитков во время массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

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