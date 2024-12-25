У АдГ быстро растут шансы на всех предстоящих в Германии выборах

Шансы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на внеочередных выборах в Бундестаг существенно выросли после теракта в Магдебурге, где в рождественскую ярмарку на большой скорости врезался на автомобиле мигрант из Саудовской Аравии.