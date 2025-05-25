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Белые медведи и песцы пришли в Арктику 700 000 лет назад

Белые медведи и песцы пришли в Арктику 700 000 лет назад

Три миллиона лет назад на Земле начались регулярные оледенения. Считается, что в это время устойчивые к холоду животные и растения расширяли ареалы обитания в соответствии с циклами Миланковича — периодами оледенений длительностью 41 и 21 тысячу лет, а в теплые межледниковья, напротив, сокращали их.

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