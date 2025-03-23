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Царьград

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Молодым родителям до 23 лет предложили бесплатный набор для новорожденных

Молодым родителям до 23 лет предложили бесплатный набор для новорожденных

Сергей Миронов предложил федеральную поддержку молодым матерям до 23 лет. По его инициативе, им будут предоставлять наборы для новорожденных на первый год жизни.

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