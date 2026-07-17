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Вести Севастополь

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О ситуации с электроснабжением в Севастополе

О ситуации с электроснабжением в Севастополе

В Севастополе сообщили о введении дополнительных ограничений мощности.В связи с усложнением ситуации с электричеством в городе системным оператором введены дополнительные ограничения мощности для балансировки энергосистемы полуострова.

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