О ситуации с электроснабжением в Севастополе

В Севастополе сообщили о введении дополнительных ограничений мощности.В связи с усложнением ситуации с электричеством в городе системным оператором введены дополнительные ограничения мощности для балансировки энергосистемы полуострова.
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