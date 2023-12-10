«Человек с психическими отклонениями»: Собчак удивила странным танцем

Ведущая предвкушает многочисленные встречи с Дедом Морозом. Ксения Собчак соцсетиПока большая часть россиян вступила в процесс продуктовой гонки за продуктами в преддверии Нового года и принялась затариваться зеленым горошком и шампанским, мир шоу-бизнеса празднует наступление самого горячего периода в трудовой деятельности.