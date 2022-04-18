«Впервые за два года»: «Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Приморья 9 Мая

Это шествие, которое было впервые прошло в 2015 году и очень быстро стало не просто массовым, а по-настоящему всенародным, два последних года — 2020-й и 2021-й — проводилось в нашей стране в формате онлайн (и причиной тому — пандемия коронавируса).