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«Впервые за два года»: «Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Приморья 9 Мая

«Впервые за два года»: «Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Приморья 9 Мая

Это шествие, которое было впервые прошло в 2015 году и очень быстро стало не просто массовым, а по-настоящему всенародным, два последних года — 2020-й и 2021-й — проводилось в нашей стране в формате онлайн (и причиной тому — пандемия коронавируса).

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